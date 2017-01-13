Под Киевом произошло жуткое убийство (видео)

Зарезали, а потом подожгли. В Броварах – неподалеку от столицы – произошло зверское убийство. Пожилой женщине нанесли несколько десятков ножевых ранений. Задержана внучка жертвы. Три часа ночи, но в этом подъезде многоэтажки в Броварах никто не спит. Из-за сильного запаха гари.

"Я услышал дым. Начал стучать – просыпайтесь, мол. Потому что горе может быть", – рассказывает Виктор, сосед.

Горело в квартире. Соседи тотчас вызвали спасателей. Те обнаружили, что открыты все газовые конфорки. Взрыва избежали, пожар потушили. А в ванной нашли тело хозяйки квартиры с тридцатью ножевыми ранениями. Подозреваемых задержали по горячим следам.

"У преступников, которым сегодня было объявлено о подозрении, был изъят нож. Пытались они завладеть денежными средствами, был открыт сейф в квартире", – уточнил Дмитрий Ценов, глава Нацполиции Киевской области.

Это 16-летняя внучка жертвы и ее товарищ. Девушка жила с бабушкой. Тихо и мирно, говорят соседи, ругани никогда не слышали.

"У нее, по-моему, своя точка на Дарынке была, а внучка в музыкальной школе училась. Нормальные", – сказала Ирина, соседка убитой.

От родственников никаких подробностей.

Полиция ведет расследование по статье – умышленное убийство. За это грозит до 15 лет тюрьмы.

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