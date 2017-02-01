Под Киевом пропал любитель рыбалки из Борисполя

Сегодня, 09:05

На берегу залива остались вещи мужчины и его автомобиль

Рыбака ищут уже несколько дней. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua
Рыбака ищут уже несколько дней. Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Под Киевом уже несколько суток продолжаются поиски пропавшего 26 января рыбака.

Напомним, диспетчеру 23-й Государственной пожарно-спасательной части Борисполя поступило сообщение о том, что на заливе реки Днепр возле шлюза №4 в селе Вишенки во время рыбалки, вероятно, утонул житель города 1972 года рождения, который накануне, 25 января, выехал на рыбалку и исчез, о чем свидетельствуют оставленные на берегу водоема вещи и авто.

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 Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Все дни проведения поисков пропавшего рыбака результатов не дали.

По состоянию на 31 января к поиску было привлечено семь человек водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения, одна единица техники, одна резиновая лодка. Также на месте работают четыре человека дежурной смены спасателей Киевской области.
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Источник:

"Сегодня"

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