Под Киевом пропал любитель рыбалки из Борисполя

На берегу залива остались вещи мужчины и его автомобиль

Под Киевом уже несколько суток продолжаются поиски пропавшего 26 января рыбака.

Напомним, диспетчеру 23-й Государственной пожарно-спасательной части Борисполя поступило сообщение о том, что на заливе реки Днепр возле шлюза №4 в селе Вишенки во время рыбалки, вероятно, утонул житель города 1972 года рождения, который накануне, 25 января, выехал на рыбалку и исчез, о чем свидетельствуют оставленные на берегу водоема вещи и авто.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

Все дни проведения поисков пропавшего рыбака результатов не дали.

По состоянию на 31 января к поиску было привлечено семь человек водолазно-спасательного отделения аварийно-спасательного отряда специального назначения, одна единица техники, одна резиновая лодка. Также на месте работают четыре человека дежурной смены спасателей Киевской области.