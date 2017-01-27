Под Киевом псевдополицейский ограбил дедушку на костылях

Сегодня, 18:21

Униформа злоумышленника была похожа на форму правоохранителя

Грабителя задержали
Грабителя задержали. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

В Белоцерковский отдел полиции поступило сообщение о том, что неизвестный в черной униформе, похожей на полицейскую, ограбил старика на костылях, рассказали в ГУ НП Киевской области.

Свидетель сообщил прибывшим правоохранителям приметы злоумышленника и направление его побега. Подозреваемого задержали "по горячим следам".  Им оказался ранее судимый 27-летний житель Тетиевского района, работник частной охранной фирмы.

Злоумышленник воспользовался тяжелым физическим состоянием дедушки – тот передвигался на костылях. Поскольку униформа нападающего похожа на полицейскую, он прикинулся правоохранителем, остановил пенсионера за якобы нарушение правил дорожного движения, и потребовал у него около 10 тысяч гривен за "непривлечение к ответственности". Получив отказ, молодой человек ограбил старика.

В это время по улице шел неравнодушный прохожий, который напугал нападающего, после чего он убежал.

По данному факту следственным отделом Белоцерковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 4 до 6 лет лишения свободы. Мера пресечения избирается. Досудебное следствие продолжается.
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Источник:

"Сегодня"

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