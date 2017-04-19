Под Киевом пьяная компания ранила ножом военного и его собаку: все подробности

Сегодня, 15:09

Боец находится в тяжелом состоянии после операции, пса также прооперировали


В последние дни в Киевской области зафиксировали несколько вооруженных нападений и избиений за обычное замечание. Прохожие просто хотели успокоить слишком шумные компании, но в итоге получают ножевые ранения.

Это случилось поздно вечером. 25-летний боец Нацгвардии выгуливал свою собаку. Мужчина сделал замечание молодых людей, которые громко отдыхали под окнами. В ответ один из них ударил ножом пса, а потом и хозяина.

Полиция уже задержала нападавших. Боец Нацгвардии после операции в тяжелом состоянии. Пса также прооперировали – ветеринары извлекли из него кусок железа.

Психолог-конфликтолог Тигран Григорян говорит: в странах Европы, в частности Германии, граждане не утоляют дебоширов самостоятельно – сразу вызывают полицию. Украинцы же сначала пытаются договориться. Психолог ни в коем случае не советует идти на конфликт – особенно, если компания навеселе.

"Если на обычную просьбу люди не отреагировали – чаще всего, дальше будет происходить эскалация. В данной ситуации гражданин должен обратиться в полицию", – советует Тигран Григорян.

Инструктор по самообороне Владимир – еще более радикальный. Мол, стыдить хулиганов во времена, когда почти у каждого на руках оружие – почти самоубийство. "Если у вас есть возможность бежать из такой ситуации – пользуйтесь ею. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего зазорного. Силовой конфликт с группой неадекватных людей чаще всего заканчивается травмами", – предупреждает Владимир Кучма, инструктор по самозащите.

Владимир отмечает: обычно тренированные и опытные бойцы проигрывают толпе, ибо она живет по законам улиц. Впрочем, иногда приструнить наглеца помогает не ссора, а изобретательность. Так, однажды из-за конфликта на дороге агрессивный водитель потянулся к пистолету. Но его оппонент сделал вид, будто сам имеет оружие. И напуганный дебошир ретировался с места конфликта.
психолог, подробности, замечание, дебошир, конфликт, под киевом
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Во Львове парень ударил ножом девушку и выпрыгнул из окна седьмого этажа

Сегодня, 12:49

22-летняя львовянка скончалась на месте происшествия,  а парня увезли на "скорой"   в тяжелом состоянии

Люди

Под Киевом пожилая женщина приютила 30 собак и кошек: питомцам ищут новых хозяев

Вчера, 17:33

Женщина уже не справляется с таким количеством домашних любимцев

Происшествия

Под Киевом погиб военный. Фото: AFP

Под Киевом в военной части погиб боец

Вчера, 10:30

Смерть наступила в результате огнестрельного ранения

Происшествия

Школьникам грозит "взрослый" тюремный срок. Фото: blacksea.tv

Под Киевом арестовали школьников, которые пытали и изнасиловали 10-летнего ребенка

17 Апреля, 13:37

Подозреваемым в жестоком преступлении грозит до 15 лет тюрьмы

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования