Под Киевом пьяная компания ранила ножом военного и его собаку: все подробности

В последние дни в Киевской области зафиксировали несколько вооруженных нападений и избиений за обычное замечание. Прохожие просто хотели успокоить слишком шумные компании, но в итоге получают ножевые ранения.

Это случилось поздно вечером. 25-летний боец Нацгвардии выгуливал свою собаку. Мужчина сделал замечание молодых людей, которые громко отдыхали под окнами. В ответ один из них ударил ножом пса, а потом и хозяина.

Полиция уже задержала нападавших. Боец Нацгвардии после операции в тяжелом состоянии. Пса также прооперировали – ветеринары извлекли из него кусок железа.

Психолог-конфликтолог Тигран Григорян говорит: в странах Европы, в частности Германии, граждане не утоляют дебоширов самостоятельно – сразу вызывают полицию. Украинцы же сначала пытаются договориться. Психолог ни в коем случае не советует идти на конфликт – особенно, если компания навеселе.

"Если на обычную просьбу люди не отреагировали – чаще всего, дальше будет происходить эскалация. В данной ситуации гражданин должен обратиться в полицию", – советует Тигран Григорян.

Инструктор по самообороне Владимир – еще более радикальный. Мол, стыдить хулиганов во времена, когда почти у каждого на руках оружие – почти самоубийство. "Если у вас есть возможность бежать из такой ситуации – пользуйтесь ею. В этом нет ничего плохого, в этом нет ничего зазорного. Силовой конфликт с группой неадекватных людей чаще всего заканчивается травмами", – предупреждает Владимир Кучма, инструктор по самозащите.

Владимир отмечает: обычно тренированные и опытные бойцы проигрывают толпе, ибо она живет по законам улиц. Впрочем, иногда приструнить наглеца помогает не ссора, а изобретательность. Так, однажды из-за конфликта на дороге агрессивный водитель потянулся к пистолету. Но его оппонент сделал вид, будто сам имеет оружие. И напуганный дебошир ретировался с места конфликта.