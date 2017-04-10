Под Киевом пьяная женщина потеряла 7-летнего ребенка

Под Киевом горе-мать увлеклась празднованием и потеряла свою 7-летнюю дочку, рассказали в ГУ НП столичного региона.

Так, вчера в дежурную часть Броварского отдела полиции позвонила местная жительница и сообщила, что потеряла свою дочь. По голосу было слышно, что женщина находится в нетрезвом состоянии.

Полицейские в течение часа нашли девочку, которая долгое время без присмотра родителей гуляла на одной из детских площадок города.

Правоохранители составили в отношении матери административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и направили сообщение в службу по делам детей Броварского городского совета для дальнейшей проверки.