Под Киевом пьяная женщина потеряла 7-летнего ребенка

Вчера, 17:47

Девочку нашли сотрудники полиции

Потерявшуюся девочку нашли полицейские
Потерявшуюся девочку нашли полицейские. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Под Киевом горе-мать увлеклась празднованием и потеряла свою 7-летнюю дочку, рассказали в ГУ НП столичного региона.

Так, вчера в дежурную часть Броварского отдела полиции позвонила местная жительница и сообщила, что потеряла свою дочь. По голосу было слышно, что женщина находится в нетрезвом состоянии.

Полицейские в течение часа нашли девочку, которая долгое время без присмотра родителей гуляла на одной из детских площадок города.

Правоохранители составили в отношении матери административный протокол по ст.184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУоАП и направили сообщение в службу по делам детей Броварского городского совета для дальнейшей проверки.
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Источник:

"Сегодня"

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