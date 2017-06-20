Под Киевом пьяный 78-летний мужчина убил невестку паяльником

Сегодня, 16:42

Женщина умерла на месте от полученных повреждений

 

Мужчина схватил паяльник и разбил голову 44-летней женщине. Фото: kv.npu.gov.ua
Мужчина схватил паяльник и разбил голову 44-летней женщине. Фото: kv.npu.gov.ua

В Киевской области произошло жестокое убийство.

Пьяный пожилой мужчина приревновал невестку к родному, прикованному к постели, сыну. Он схватил паяльник для сварки автомобильных радиаторов и разбил голову 44-летней женщине. От полученных проникающих телесных повреждений она сразу же умерла.

Задержали "на горячем" окровавленного жителя с. Бурты сотрудники группы реагирования патрульной полиции Кагарлыкского района. В доме обнаружили бездыханное тело женщины с признаками насильственной смерти.

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Фото: kv.npu.gov.ua

78-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам полиции, а уже во время допроса признался в содеянном.

Вещественные доказательства изъяты. Следователями открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

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Фото: kv.npu.gov.ua
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Источник:

"Сегодня"

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