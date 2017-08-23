Под Киевом пьяный и накурившийся каннабиса мужчина угрожал расправиться с соседкой

В Борисполе под Киевом пьяный и накурившийся каннабиса мужчина угрожал соседке.

Как сообщили в Патрульной полиции Борисполя, 22 августа, около 16:00, на спецлинию "102" позвонила женщина и сообщила, что ее сосед угрожает ей физической расправой.

Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, его жена рассказала, что он употреблял каннабис.

Патрульные предложили мужчине пройти поверхностный осмотр в присутствии двух понятых. Согласившись на эту процедуру, тот самостоятельно достал из своего кармана бумажный сверток с каннабисом и подтвердил, что это наркотик.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в квартире киевлянина нашли наркотиков на три миллиона гривен. Мужчина хранил каннабис, ЛСД, кокаин и оружие.