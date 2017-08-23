Под Киевом пьяный и накурившийся каннабиса мужчина угрожал расправиться с соседкой

Сегодня, 12:13

При осмотре мужчина сам показал наркотики патрульным

Фото: Патрульная полиция Борисполя
Фото: Патрульная полиция Борисполя

В Борисполе под Киевом пьяный и накурившийся каннабиса мужчина угрожал соседке.

Как сообщили в Патрульной полиции Борисполя, 22 августа, около 16:00, на спецлинию "102" позвонила женщина и сообщила, что ее сосед угрожает ей физической расправой.

Прибыв на место, полицейские обнаружили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. Кроме того, его жена рассказала, что он употреблял каннабис.

Патрульные предложили мужчине пройти поверхностный осмотр в присутствии двух понятых. Согласившись на эту процедуру, тот самостоятельно достал из своего кармана бумажный сверток с каннабисом и подтвердил, что это наркотик.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в квартире киевлянина нашли наркотиков на три миллиона гривен. Мужчина хранил каннабис, ЛСД, кокаин и оружие.
борисполь, наркотики, пьяный, каннабис, патрульные
Источник:

"Сегодня"

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