Под Киевом пьяный водитель легковушки влетел в фуру (фото)

Сегодня, 08:46

Столкновение произошло на трассе Киев-Ковель, водитель получил травмы ног

 

фото: Влад Антонов

Под Киевом произошло очередное пьяное ДТП. Водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение.

Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии.

Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног. На месте работала следственно-оперативная группа и патруль полиции.

Напомним, во вторник вечером пьяное ДТП произошло в Киеве на проспекте Маяковского. Пьяный водитель на автомобиле "Фольксваген" развернулся через двойную сплошную, создал аварийную ситуацию, попытался скрыться и врезался в столб.
ДТП, водитель, Хонда, травмы, столкновение, пьяный водитель, трасса Киев-Ковель
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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