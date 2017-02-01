Под Киевом пьяный водитель легковушки влетел в фуру (фото)

Под Киевом произошло очередное пьяное ДТП. Водитель автомобиля "Хонда", выезжая из Гостомеля на трассу Киев-Ковель, не пропустил фуру и совершил столкновение.

Как оказалось, водитель "Хонды" находился в нетрезвом состоянии.

Мужчину госпитализировали с травмами обеих ног. На месте работала следственно-оперативная группа и патруль полиции.

Напомним, во вторник вечером пьяное ДТП произошло в Киеве на проспекте Маяковского. Пьяный водитель на автомобиле "Фольксваген" развернулся через двойную сплошную, создал аварийную ситуацию, попытался скрыться и врезался в столб.