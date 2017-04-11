Под Киевом пьяный водитель сбил 10-летнюю девочку

Вчера, 16:07

Школьница получила тяжелые травмы, а водитель пытался удрать с места ДТП

 

Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами
Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами. Автор фото: Сергей Ревера, "Сегодня"

В Киевской области нетрезвый водитель совершил наезд на ребенка.

ЧП произошло 10 апреля, в 15:00, в селе Лемешовка Яготинского района.

В дежурную часть Яготинского отделения полиции поступило сообщение о том, что на улице Центральной неизвестный водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2101", белого цвета, совершил наезд на 10-летнюю школьницу. Водитель, не остановив авто, скрылся с места ДТП. В результате наезда девочка получила телесные повреждения: закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом левого бедра и перелом таза.

На место происшествия выехали сотрудники полиции. Впоследствии водителя-беглеца задержали. Им оказался 30-летний мужчина, житель соседнего села, который ранее уже имел проблемы с законом.

Отягощает вину водителя тот факт, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. В его крови обнаружено 2,75 промилле алкоголя в крови, при допустимой норме 0,2 промилле.

По данному факту следственным отделом Яготинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
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Источник:

"Сегодня"

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