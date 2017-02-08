Под Киевом пятеро мужчин на эвакуаторе угнали иномарку со стоянки

Угонщики успели продать "Ауди" и теперь могут сесть на восемь лет

Под Киевом группа автоугонщиков похитила и продала автомобиль киевлянина.

25 января в городе Буча неизвестные подъехали на эвакуаторе на стоянку и, представившись владельцами автомобиля "Audi", похитили легковушку, которая принадлежала 26-летнему киевлянину. Пострадавший только через пять дней обратился в полицию с заявлением о незаконном завладении его транспортным средством. Работники полиции Ирпенского отдела полиции сразу начали поиски автомобиля и лиц, причастных к ее похищению.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники обнаружили похищенную легковушку и установили лиц, причастных к совершению угона. Выяснилось, что угонщики успели продать похищенную машину. Сейчас в совершении данного преступления подозреваются пять человек – жители столицы и Киевской области, в возрасте от 27 до 54 лет.

По данному факту следственным отделом ирпенской полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и преступную схему злоумышленников, а также проверяют подозреваемых на причастность к совершению других преступлений. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в конце января правоохранители столичного региона задержали 41-летнюю жительницу Киева, которая управляла похищенным автомобилем "Лексус RX350".