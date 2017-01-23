Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в Киеве Происшествия
Под Киевом разбойники с ножом и пистолетом ограбили 86-летнюю бабушку http://www.segodnya.ua/img/article/7910/16_main.1485189922.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/16_tn.1485189922.jpg Происшествия Налетчики забрали у пенсионерки 300 грн, а также мобильный телефон с ноутбуком, принадлежащие ее дочери  

Под Киевом разбойники с ножом и пистолетом ограбили 86-летнюю бабушку

Сегодня, 18:44

Налетчики забрали у пенсионерки 300 грн, а также мобильный телефон с ноутбуком, принадлежащие ее дочери

 

Один из бандитов начал угрожать женщине ножом, а другой нацелил на нее пистолет
Один из бандитов начал угрожать женщине ножом, а другой нацелил на нее пистолет. Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В городе Вишневое Киево-Святошинского района двое неизвестных с оружием проникли в дом 86-летней пенсионерки.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Разбойное нападение произошло в воскресенье вечером, 22 января. Один из бандитов начал угрожать женщине ножом, а другой нацелил на нее пистолет. В результате налетчики забрали у бабушки 300 грн, а также мобильный телефон с ноутбуком, принадлежащие ее дочери.

Бандитам удалось скрыться, полиция занимается их поиском.

Напомним, в столице пожилая жительница Русановки за несколько дней дважды стала жертвой злоумышленников.

Напомним также, под Киевом судят банду "проверяльщиков", которые проникли в квартиру 88-летней пенсионерки и убили ее. Наживой преступников стала тысяча гривен.
грабители, нападение, нож, полиция, вишневое, пистолет, пенсионерка, налетчики, ограбили, ножом

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве полицейские задержали авто с целым арсеналом оружия

20 Января, 13:41

Пистолет с глушителем, три магазина к нему, автомат, более 70 патронов, граната РГД-5 и два ножа направлены на экспертное исследование  

Происшествия

Полиция ищет грабителя

В Киеве вооруженный разбойник ограбил пункт выдачи кредитов

20 Января, 12:26

Мужчина прятал пистолет в кульке с цветами  

Происшествия

Киевлянин рассказал правоохранителям, что револьвер он якобы нашел год назад на Харьковщине.

В киевском метро задержали мужчину с "наганом"

19 Января, 11:21

При себе у мужчины также был пакет с марихуаной  

Происшествия

Парню грозит до семи лет тюрьмы

В Киеве парень ограбил пункт выдачи кредитов, чтобы заплатить за разбитое авто товарища

18 Января, 14:05

Разбойник угрожал работникам кредитного учреждения пистолетом  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.