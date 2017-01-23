Под Киевом разбойники с ножом и пистолетом ограбили 86-летнюю бабушку

Налетчики забрали у пенсионерки 300 грн, а также мобильный телефон с ноутбуком, принадлежащие ее дочери

В городе Вишневое Киево-Святошинского района двое неизвестных с оружием проникли в дом 86-летней пенсионерки.

Об этом пишет "Обозреватель" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Разбойное нападение произошло в воскресенье вечером, 22 января. Один из бандитов начал угрожать женщине ножом, а другой нацелил на нее пистолет. В результате налетчики забрали у бабушки 300 грн, а также мобильный телефон с ноутбуком, принадлежащие ее дочери.

Бандитам удалось скрыться, полиция занимается их поиском.

Напомним, в столице пожилая жительница Русановки за несколько дней дважды стала жертвой злоумышленников.

Напомним также, под Киевом судят банду "проверяльщиков", которые проникли в квартиру 88-летней пенсионерки и убили ее. Наживой преступников стала тысяча гривен.