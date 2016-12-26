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Под Киевом ревнивый иностранец до смерти избил 19-летнюю девушку http://www.segodnya.ua/img/article/7832/6_main.1482758645.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7832/6_tn.1482758645.jpg Происшествия Тело погибшей нашли на обочине дороги

Под Киевом ревнивый иностранец до смерти избил 19-летнюю девушку

Сегодня, 15:22

Тело погибшей нашли на обочине дороги

Убийце грозит тюремный срок
Убийце грозит тюремный срок

В Киевской области 24 декабря в 8.00 в полицию поступило сообщение, что в с. Малая Снитинка, вблизи дачного кооператива "Ягодка", на обочине лежит тело неизвестной девушки, замотанное в одеяло, рассказали в ГУ НП столичного региона.

На место происшествия сразу прибыли полицейские и установили личность потерпевшей. Ею оказалась 19-летняя местная жительница.

Полицейские выяснили, что 37-летний ранее судимый уроженец Южной Осетии, который незаконно находился на территории Украины, на почве ревности жестоко избил свою молодую сожительницу. Нанесены телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

Драка произошла в квартире, которую убийца снимал вместе со своим 36-летним ранее судимым товарищем из Горловки. Вместе они "замели следы" преступления и попросили таксиста – 39-летнего фастовчанина – отвезти пострадавшую в больницу. Уже по дороге водитель обнаружил, что девушка мертва, и выбросил ее бездыханное тело на обочину.

Сейчас вещественные доказательства изъяты. Задержанным объявлено о подозрении. По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст.115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.
убийство, расследование, убийца, преступления, уголовное производство
Источник:

"Сегодня"

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