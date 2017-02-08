Под Киевом сгорел частный коттедж

Сегодня, 16:44

Дом тушили более пяти часов, но имущество погорельцев спасти не удалось

Пожар тушили несколько часов
Пожар тушили несколько часов

В Бориспольском районе вчера днем загорелся жилой коттедж. Спасателей на место происшествия – село Сулимовка, ул. Первомайская, – вызвали в 15:27, сообщает ГСЧС Киевской области.

По прибытию на место пожара было установлено, что горит кровля жилого дома. Пожар был локализован в 17:20, полностью ликвидирован в 22:50.

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В результате пожара огнем уничтожен частный жилой дом и имущество которое находилось в нем. Погибших и пострадавших на пожаре не выявлено. Причина и сумма ущерба устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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