Под Киевом сгорел гараж, есть пострадавший

Сегодня, 11:58

Владелец строения пытался самостоятельно потушить пламя и получил серьезные ожоги

Крыша гаража сгорела полностью. Фото: ГСЧС Киевской области
Крыша гаража сгорела полностью. Фото: ГСЧС Киевской области

В селе Рогозов на переулке Звездном вчера вечером вспыхнул гараж. Спасателей на место происшествия вызвали в 20:40, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию на место вызова установлено, что горит крыша строения на площади 30 м.кв. Пожар был локализован в 21:20 и полностью ликвидирован в 21:55. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие на площади 30 кв.м, вещи хозяйственного обихода.

Владелец гаража самостоятельно попытался ликвидировать пожар и получил 40% ожогов тела. В настоящее время он находится в районной больнице города Борисполь в удовлетворительном состоянии. Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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