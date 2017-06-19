Под Киевом сгорел гараж, есть пострадавший

В селе Рогозов на переулке Звездном вчера вечером вспыхнул гараж. Спасателей на место происшествия вызвали в 20:40, сообщает ГСЧС столичного региона.

По прибытию на место вызова установлено, что горит крыша строения на площади 30 м.кв. Пожар был локализован в 21:20 и полностью ликвидирован в 21:55. В результате пожара огнем уничтожена кровля и перекрытие на площади 30 кв.м, вещи хозяйственного обихода.

Владелец гаража самостоятельно попытался ликвидировать пожар и получил 40% ожогов тела. В настоящее время он находится в районной больнице города Борисполь в удовлетворительном состоянии. Причина возникновения пожара на данный момент устанавливается.