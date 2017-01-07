Под Киевом собаки насмерть загрызли прохожего

В Рождество на Киевщине мужчина погиб от нападения собак. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Трагедия произошла сегодня утром в селе Кучаков Бориспольского района. Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с кинологами Главного управления полиции Киевщины, ветеринарная служба.

Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.