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Под Киевом собаки насмерть загрызли прохожего http://www.segodnya.ua/img/article/7861/98_main.1483795932.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7861/98_tn.1483795932.jpg Происшествия Нападавших животных застрелили из охотничьего оружия  

Под Киевом собаки насмерть загрызли прохожего

Сегодня, 15:31

Нападавших животных застрелили из охотничьего оружия

 

Собаки выломали вольер и напали на мужчину. Фото: kv.npu.gov.ua
Собаки выломали вольер и напали на мужчину. Фото: kv.npu.gov.ua

В Рождество на Киевщине мужчина погиб от нападения собак. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Трагедия произошла сегодня утром в селе Кучаков Бориспольского района. Четверо животных повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался.

На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа Бориспольской полиции вместе с кинологами Главного управления полиции Киевщины, ветеринарная служба.

Нападавших собак застрелили из охотничьего оружия. Тела животных направили на ветеринарную экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Источник:

"Сегодня"

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