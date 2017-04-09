Под Киевом спасатели освободили "из плена" маленького ребенка и кота

Два необычных вызова получили спасатели Белой Церкви в Киевской области. В одной из квартир в жилом доме на ул. Карбышева помощь понадобилась полуторагодовалому ребенку.

"На месте установили, что родители ненадолго вышли из квартиры, а малыш закрыл двери изнутри и лег спать. Взрослые вернулись, не смогли открыть дверь и вызвали спасателей. С помощью специнструмента дверь деблокировали. С ребенком все в порядке", – рассказали в ГСЧС Киевской области.

А на ул. Вернадского спасали кота, который забрался на верхушку огромного дерева и не мог самостоятельно слезть вниз. Сотрудники ГСЧС поднялись к животному по выдвижной лестнице и спустили его. Белоцерковские спасатели говорят, что подобные вызовы о помощи получаю довольно часто.

Фото: ГСЧС