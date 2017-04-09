Под Киевом спасатели освободили "из плена" маленького ребенка и кота

Вчера, 11:59

Малыш закрылся в квартире, а животное застряло на дереве

Спасатели помогли родителям и животному. Фото: sobitie.com.ua
Спасатели помогли родителям и животному. Фото: sobitie.com.ua

Два необычных вызова получили спасатели Белой Церкви в Киевской области. В одной из квартир в жилом доме на ул. Карбышева помощь понадобилась полуторагодовалому ребенку.

"На месте установили, что родители ненадолго вышли из квартиры, а малыш закрыл двери изнутри и лег спать. Взрослые вернулись, не смогли открыть дверь и вызвали спасателей. С помощью специнструмента дверь деблокировали. С ребенком все в порядке", – рассказали в ГСЧС Киевской области.

А на ул. Вернадского спасали кота, который забрался на верхушку огромного дерева и не мог самостоятельно слезть вниз. Сотрудники ГСЧС поднялись к животному по выдвижной лестнице и спустили его. Белоцерковские спасатели говорят, что подобные вызовы о помощи получаю довольно часто.

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Фото: ГСЧС
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Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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