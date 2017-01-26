Под Киевом спасатели потушили два пожара на одной улице

Вчера, 13:47

Здание успели потушить, а грузовик сгорел дотла

Фото: ГСЧС Киева
Фото: ГСЧС Киева

В селе Заборье на улице Васильковской сегодня ночью произошли одновременно два пожара на одной улице, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Сообщения о возгораниях поступили в Службу спасения с разницей в несколько минут. Так, в 2:21 спасатели выехали тушить пылающий автомобиль, когда заявитель сообщил о пожаре в хозяйственном здании. На ликвидацию двух пожаров пришлось привлекать дополнительные подразделения из городов Боярка и Вишневое.

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По прибытию на место было установлено, что пожары возникли в моторном отсеке грузового автомобиля ЗИЛ и в одноэтажной постройке с пристроенной пилорамой размером 6х8м.

Оба пожара удалось быстро потушить. В огне сгорела мебель, внутренняя отделка стен здания, а автомобиль уничтожен полностью. Причина возникновения пожаров устанавливается. На пожаре работали четыре единицы техники и 13 человек личного состава.
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Источник:

"Сегодня"

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