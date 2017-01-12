Под Киевом спасатели потушили пожар в многоэтажке, часть жильцов эвакуировали (фото)
Горела квартира женщины, собиравшей на улице мусор
В Обухове сегодня утром вспыхнул пожар в квартире девятиэтажного дома по ул Каштановой. Спасателей на место происшествия вызвали в 9:10, сообщили в ГСЧС Киевской области.
По прибытию пожарных на место возгорания было установлено, что горит квартира на шестом этаже, и существует угроза загорания квартиры сверху.
Во время тушения пожара спасатели эвакуировали с верхних этажей 5 жителей дома. Сложность тушения заключалась в том, что квартира была полностью завалена старыми вещами и мусором, которые хозяйка собирала на улице.
Пожар был локализован в 09:42, полностью ликвидирован в 12:20 на площади 18 кв.м. Квартиру на седьмом этаже удалось уберечь от пожара.
К тушению были привлечены 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.
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