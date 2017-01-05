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Под Киевом спасатели вытащили из сугробов автобус с детьми http://www.segodnya.ua/img/article/7857/89_main.1483624310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/89_tn.1483624310.jpg Происшествия Пока транспорт буксировали, маленькие школьники грелись в пожарной машине

Под Киевом спасатели вытащили из сугробов автобус с детьми

Сегодня, 15:49

Пока транспорт буксировали, маленькие школьники грелись в пожарной машине

Спасатели помогли автобусу выбраться на дорогу. Фото: ГСЧС Киевской области
Спасатели помогли автобусу выбраться на дорогу. Фото: ГСЧС Киевской области

Спасателям Бородянского района вчера, 4 января, в 19:30 поступил вызов: на обочине автодороги Киев-Ковель возле с. Поташна застрял автобус с маленькими школьниками, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Когда спасатели прибыли на место оказалось, что автобус, перевозивший детей из Киева в Коростень, не может самостоятельно выехать. В автобусе находились 50 младших школьников и трое взрослых.

Спасатели с помощью троса вытащили автобус на дорогу и буксировали его для запуска двигателя. Маленьких деток, чтобы они не замерзли, спасатели пересадили в пожарный автомобиль. К счастью, вечером все вовремя добрались до своих домов.
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Источник:

"Сегодня"

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