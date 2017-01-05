Под Киевом спасатели вытащили из сугробов автобус с детьми

Спасателям Бородянского района вчера, 4 января, в 19:30 поступил вызов: на обочине автодороги Киев-Ковель возле с. Поташна застрял автобус с маленькими школьниками, рассказали в ГСЧС Киевской области.

Когда спасатели прибыли на место оказалось, что автобус, перевозивший детей из Киева в Коростень, не может самостоятельно выехать. В автобусе находились 50 младших школьников и трое взрослых.

Спасатели с помощью троса вытащили автобус на дорогу и буксировали его для запуска двигателя. Маленьких деток, чтобы они не замерзли, спасатели пересадили в пожарный автомобиль. К счастью, вечером все вовремя добрались до своих домов.