Под Киевом спасатели вытянули из сугробов школьный автобус

Машина с 20 детьми слетела с дороги на обочину и застряла

В Киевской области сегодня утром, около 8:30, возле села Макаровка застрял школьный автобус, в котором находилось около 20 детей, сообщили в ГСЧС столичного региона.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что школьный автобус съехал с проезжей части дороги и его занесло на обочину.

Спасатели отбуксировали автобус на проезжую часть дороги с помощью троса. В 9:20 буксировку закончили. Дети вовремя добрались в школу, угрозы их здоровью нет.

На буксировку привлекли четырех спасателей и пожарную машину.