Под Киевом спасатели вытянули из сугробов школьный автобус
Машина с 20 детьми слетела с дороги на обочину и застряла
В Киевской области сегодня утром, около 8:30, возле села Макаровка застрял школьный автобус, в котором находилось около 20 детей, сообщили в ГСЧС столичного региона.
Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что школьный автобус съехал с проезжей части дороги и его занесло на обочину.
Спасатели отбуксировали автобус на проезжую часть дороги с помощью троса. В 9:20 буксировку закончили. Дети вовремя добрались в школу, угрозы их здоровью нет.
На буксировку привлекли четырех спасателей и пожарную машину.
Комментарии