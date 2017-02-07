Под Киевом спасатели вытянули из сугробов школьный автобус

Сегодня, 18:25

Машина с 20 детьми слетела с дороги на обочину и застряла

Спасатели вытащили застрявший автобус с детьми. Фото: ГСЧС Киевской области
Спасатели вытащили застрявший автобус с детьми. Фото: ГСЧС Киевской области

В Киевской области сегодня утром, около 8:30, возле села Макаровка застрял школьный автобус, в котором находилось около 20 детей, сообщили в ГСЧС столичного региона.

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Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что школьный автобус съехал с проезжей части дороги и его занесло на обочину.

Спасатели отбуксировали автобус на проезжую часть дороги с помощью троса. В 9:20 буксировку закончили. Дети вовремя добрались в школу, угрозы их здоровью нет.

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На буксировку привлекли четырех спасателей и пожарную машину.
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Источник:

"Сегодня"

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