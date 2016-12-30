Под Киевом столкнулись "Мазда" и микроавтобус: четверо пострадавших (фото)

Под Киевом произошло масштабное ДТП. На Одесской трассе у Глевахи девушка на автомобиле "Мазда" развернулась прямо перед бусом "Мерседес".

В результате аварии четыре человека пострадали. На месте работает полиция и оперативно-следственная группа. Угрозы для жизней людей нет.

Напомним, 27 декабря на объездной дороге возле Броваров произошла массовая авария. Как рассказывают очевидцы, водитель "Газели" остановился на дороге ближе к обочине из-за проблем с омывателем. Мужчина вышел из авто, включив аварийку, и пытался разобраться с проблемой. В этот момент в машину врезалась "Волга", а через какое-то время "Волгу" протаранила еще одна "Газель". Но на этом аварии не закончились. В уже пострадавшие авто въехали еще "Таврия" и "Шевроле". К счастью, люди в ДТП не пострадали. Все водители получили админпротоколы от полиции.