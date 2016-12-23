Под Киевом судят чиновника, получившего взятку в 2500 долларов США

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении государственного исполнителя, который требовал и получил неправомерную выгоду за снятие ареста с имущества, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Установлено, что чиновник одного из районных управлений юстиции Главного территориального управления юстиции в Киевской области, в сентябре текущего года требовал денежные средства в сумме 2500 долларов США с физического лица за снятие ареста с дома.

Так, при получении второй части денежных средств в сумме 500 долларов США, государственный исполнитель предъявил и зачитал вслух заведомо поддельный документ – решение суда, которым снят арест со всего имущества должника.

Благодаря указанному решению суда, служащий планировал снять арест с имущества, однако учитывая, что был задержан непосредственно после получения второй половины денежных средств, выполнить в полном объеме свой преступный умысел не смог по независящим от него причинам.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.