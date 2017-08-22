В Киеве трое мужчин продавали на книжном рынке диски с "клубничкой"

Контрафактные DVD-диски продавали под видом учебных пособий для школьников и студентов

Под Киевом полицейские задержали группу лиц, которые изготавливали и продавали порнографическую продукцию.

Трое киевлян изготовляли запрещенные Законом видеоматериалы дома, а сбывали постоянным клиентам на столичном книжном рынке "Петровка", под прикрытием продажи учебных пособий для школьников и студентов. Контрафактный DVD-диск с взрослой или детской "клубничкой" стоил 150 гривен.

Правоохранители "на горячем" задержали организатора "бизнеса" – владельца торговых точек, продавца и производителя порнографического контента.

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Оперативники одновременно провели шесть санкционированных обысков на торговых точках и в домах злоумышленников. Обнаружили и изъяли: компьютерную технику и полиграфическое оборудование, которое использовалось для изготовления и распространения запрещенного контента, а также денежные средства, жесткие диски и около 500 DVD-дисков готовой продукции с сексуальными сценами, в том числе и с участием несовершеннолетних.

Сейчас продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Полицейские устанавливают других лиц, причастных к изготовлению, сбыту и распространению порнографических предметов. Назначены соответствующие экспертизы.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.