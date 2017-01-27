Под Киевом трое вымогателей заставили парня копать себе могилу

Сегодня, 14:08

Мужчины похитили парня из дома, привязали за шею к батарее и мучили, требуя деньги

 

Парень попросил вызвать полицию
Парень попросил вызвать полицию

В Киевской области трое вымогателей похитили человека, издевались над ним и заставили копать себе могилу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

24 января двое мужчин 30 лет и один 22 лет проникли на территорию дома в с. Гвоздев Васильковского района, откуда похитили потерпевшего и перевезли его в подвал соседнего дома. Там мужчину держали, привязав его за шею к батарее. Нанося телесные повреждения 23-летнему парню, злоумышленники требовали деньги в сумме 260 тыс. гривен.

Утром 25 января, не получив деньги, мужчины заставили потерпевшего копать себе могилу, вывезя его в лес.

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Парень сообщил, что отдаст деньги мужчинам, но для этого необходимо поехать в пгт Козин Обуховского района и забрать их у знакомого.

Приехав в Козин, потерпевший попросил остановить машину рядом с домом, в котором якобы проживал его знакомый. После остановки потерпевший забежал в магазин, и попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Похитителей задержали. Трем злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") УК Украины.

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Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, во время задержания злоумышленников правоохранители обнаружили предметы, внешне похожие на оружие. Их изъяли и направили на прохождение экспертизы.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. При наличии достаточных доказательств злоумышленникам могут быть инкриминированы дополнительные преступления.
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Источник:

"Сегодня"

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