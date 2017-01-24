Под Киевом утром горел храм

В Вышгороде утром загорелся храм святого князя Владимира на проспекте Шевченко. Спасателей на место происшествия вызвали в 8:06, сообщает ГСЧС Киевской области.

По прибытию было установлено, что пожар возник в храме, огонь охватил участок в 10 квадратных метров. Пожар был локализован в 8:20 и полностью ликвидирован в 9:17.

В пожале сгорели стол и икона. Также сгорели 5 кв.м. пола, еще 15 кв. м. – повреждены.

В ликвидации пожара были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причина пожара устанавливается.