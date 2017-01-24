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Под Киевом утром горел храм http://www.segodnya.ua/img/article/7912/69_main.1485261126.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/69_tn.1485261126.jpg Происшествия Огонь повредил пол, стол и икону, причина возгорания выясняется

Под Киевом утром горел храм

Сегодня, 14:31

Огонь повредил пол, стол и икону, причина возгорания выясняется

Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: ГСЧС Киевской области
Спасатели оперативно потушили пламя. Фото: ГСЧС Киевской области

В Вышгороде утром загорелся храм святого князя Владимира на проспекте Шевченко. Спасателей на место происшествия вызвали в 8:06, сообщает ГСЧС Киевской области.

По прибытию было установлено, что пожар возник в храме, огонь охватил участок в 10 квадратных метров. Пожар был локализован в 8:20 и полностью ликвидирован в 9:17.

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В пожале сгорели стол и икона. Также сгорели 5 кв.м. пола, еще 15 кв. м. – повреждены.

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В ликвидации пожара были привлечены 18 человек личного состава и 4 единицы специальной техники. Причина пожара устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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