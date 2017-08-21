Под Киевом уж напугал детей и воспитателей в детсаду

Змея "загорала" на ступеньках, ведущих в подвал здания

В субботу утром в селе Кожуховка Киевской области произошло необычное ЧП. На территорию местного детского садика заползла небольшая змея и не на шутку напугала воспитателей и гуляющую во дворе детвору.

Незваного гостя, который "загорал" на ступеньках, ведущих в подвал здания, поймали спасатели ГСЧС. Оказалось, это был безопасный уж.

Напомним, несколько дней назад в Киеве жителей напугала необычная черно-красная змея. Пресмыкающееся заметили в подъезде дома и вызвали спасателей.