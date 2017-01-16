Под Киевом в пожаре погиб мужчина

Во время разведки в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения

В пгт Клавдиево-Тарасово вчера днем загорелся частный дом по ул. Шевченко. Спасателей на место происшествия вызвали 15 января в 14:52, сообщает ГСЧС Киевской области.

На момент прибытия пожарных жилой дом внутри был охвачен пламенем. По словам соседей, в горящем здании мог находиться владелец дома. Во время разведки в одной из комнат спасатели обнаружили тело мужчины 1951 года рождения, который и был хозяином дома.

Спасатели предотвратили распространение пламени на соседние дома. Пожар локализовали в 15:30, и полностью потушили в 15:40.

В результате пожара огонь повредил отделку стен и шкаф на общей площади 3м2. Причина пожара и ущерб устанавливаются.