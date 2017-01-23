Под Киевом в пожаре сгорел мужчина
Возгорание возникло средь бела дня, уничтожены домашние вещи и пол
Под Киевом в результате пожара погиб человек.
22 января в 12:18 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о пожаре в селе Бобрик по улице Соборная.
Возгорание возникло внутри жилого дома. В результате огнем уничтожены домашние вещи и пол. Возгорание было локализовано в 12:50 и ликвидировано в 13:15.
Во время тушения пожара было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома. Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, вчера днем в Киеве горела теплотрасса, спасатели нашли труп мужчины.
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