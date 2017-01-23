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Под Киевом в пожаре сгорел мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7908/7_main.1485167471.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/7_tn.1485167471.jpg Происшествия Возгорание возникло средь бела дня, уничтожены домашние вещи и пол  

Под Киевом в пожаре сгорел мужчина

Сегодня, 12:30

Возгорание возникло средь бела дня, уничтожены домашние вещи и пол

 

Огонь уничтожил пол. Фото: facebook.com/MNSKOB
Огонь уничтожил пол. Фото: facebook.com/MNSKOB

Под Киевом в результате пожара погиб человек.

22 января в 12:18 в оперативно-диспетчерскую службу Броварского района поступило сообщение о пожаре в селе Бобрик по улице Соборная.

Возгорание возникло внутри жилого дома. В результате огнем уничтожены домашние вещи и пол. Возгорание было локализовано в 12:50 и ликвидировано в 13:15.

Во время тушения пожара было обнаружено тело 50-летнего хозяина дома. Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, вчера днем в Киеве горела теплотрасса, спасатели нашли труп мужчины.
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Источник:

"Сегодня"

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