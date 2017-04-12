Под Киевом в результате ДТП пострадала двухлетняя девочка

Сегодня, 14:47

Водитель нарушил правила и не уступил дорогу авто, в котором ехал ребенок

 


Фото: upd.kv.npu.gov.ua

Фото: upd.kv.npu.gov.ua

Фото: upd.kv.npu.gov.ua

Фото: upd.kv.npu.gov.ua

Фото: upd.kv.npu.gov.ua

Фото: upd.kv.npu.gov.ua

Фото: upd.kv.npu.gov.ua

В г. Боярка Киево-Святошинского района столкнулись два легковых автомобиля. Вследствие ДТП травмы получила двухлетняя девочка.

По предварительным данным, 11 апреля, в 17:00, 29-летний водитель автомобиля "Шевроле", на улице Хмельницкой, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Дайхатсу Тэриос" и допустил с ним столкновение.

В результате ДТП травмы получила маленькая девочка, жительница с. Круглик, которая ехала в автомобиле "Дайхатсу Тэриос". За рулем находилась ее 40-летняя мать.

Врачи "скорой", которая приехала на место ДТП, диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Девочку доставили в отделение нейрохирургии городской больницы.

Почему водитель нарушил правила и не уступил дорогу, будет выяснять следствие. Начато расследование.
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Источник:

"Сегодня"

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