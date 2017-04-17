Под Киевом ВАЗ слетел с трассы и перевернулся

Под Киевом со стороны Вишневого перед Кольцевой дорогой на ул. Черновола произошло ДТП. Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня", водитель ВАЗ не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. Чудом обошлось без тяжелых травм – люди в автомобиле отделались ссадинами и ушибами. По словам водителя, его подрезали. На месте работал патруль полиции.

Можно добавить, что при таких авариях без тяжелых последствий никогда не оказывается виновным тот, кто подрезал. Если контакта не было, то виноват только водитель, который потерял управление. Именно поэтому при подрезе важно тормозить в своей полосе, не меняя направления движения, и бить нарушителя.