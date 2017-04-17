Под Киевом ВАЗ слетел с трассы и перевернулся

Сегодня, 22:04

По словам водителя, его подрезали


На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

На месте ДТП. Фото: Влад Антонов

Под Киевом со стороны Вишневого перед Кольцевой дорогой на ул. Черновола произошло ДТП. Как передает с места происшествия корреспондент "Сегодня", водитель ВАЗ не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. Чудом обошлось без тяжелых травм – люди в автомобиле отделались ссадинами и ушибами. По словам водителя, его подрезали. На месте работал патруль полиции.

Можно добавить, что при таких авариях без тяжелых последствий никогда не оказывается виновным тот, кто подрезал. Если контакта не было, то виноват только водитель, который потерял управление. Именно поэтому при подрезе важно тормозить в своей полосе, не меняя направления движения, и бить нарушителя.
авария, ДТП, водитель, ВАЗ
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Авария произошла сегодня на 240 км автотрассы «Киев – Ковель».Фото: dsns.gov.ua

В жутком ДТП в Житомирской области погибли 5 человек

Сегодня, 21:32

Еще двух пострадавших госпитализировали в реанимационное отделение районной больницы

Мир

Фото: AFP

В Китае автобус упал в реку, много жертв

Сегодня, 19:20

Следователям предстоит установить, что именно стало причиной смертельной аварии 

Днепр

В Днепропетровской области полицейский начальник устроил ДТП

Сегодня, 14:25

По факту случившегося проводится служебное расследование

Одесса

Фото: Владислава Швец/Facebook

В Одессе пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

Сегодня, 12:14

На правонарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Донбасс

В ДТП погибли два человека. Фото: полиция

Жестокое ДТП на Донбассе: есть погибшие и раненые

Сегодня, 11:21

Авария произошла минувшим вечером в Донецкой области

Харьков

В центре Харькова пьяный водитель влетел в подземный переход

Сегодня, 11:07

Результат теста на состояние алкогольного опьянения показал 1,78 промилле

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования