Под Киевом во время движения загорелся пригородный поезд

Сегодня, 19:12

Сейчас проводится расследование по факту случившегося

Фото: пресс-служба &quot;Укрзализныци&quot;
Фото: пресс-служба "Укрзализныци"

Из-за возгорания электропоезда № 828 Жмеринка – Киев в пути задержались несколько пассажирских поездов. Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".  

"Инцидент произошел в 10:03 возле станции Кожанка. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда и пожарных. После ликвидации пожара пассажиров с помощью вспомогательного локомотива доставили на станцию Фастов и пересадили на другой электропоезд", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в связи с инцидентом в пути задержались такие пассажирские поезда: № 70 Львов – Мариуполь – на 1:00 49 минут, № 66 Кишинев – Москва – на 1:00 16 минут, № 764 Одесса – Дарница – на 1:00 17 минут, № 23 Москва – Одесса – на 1:00 01 минуту, № 47 Москва – Кишинев – на 13 минут. Также задержались два пригородных поезда.

"Проведем детальное расследование всех подобных случаев. Должен быть усилен контроль, а также предусмотрены дополнительные средства для поддержания в надлежащем состоянии пассажирского подвижного состава ", – отметил и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

Также сообщается, что сейчас проводится расследование по факту случившегося. 
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