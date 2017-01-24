Под Киевом водитель насмерть сбил мужчину и покалечил женщину

Злоумышленник сбежал с места ДТП, однако его удалось разыскать

Полицейские Киевской области задержали водителя "Mazda", который 22 января, в 19.29 часов, на улице Коновальца, сбил двух местных жителей. Люди на момент столкновения шли по обочине. Водитель, не остановившись, сбежал с места аварии, сообщили в полиции столичного региона.

В результате наезда 55-летний мужчина погиб на месте происшествия, а 63-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом левого предплечья забрали в больницу.

На розыск пропавшего водителя были ориентированы все экипажи патрульных Белоцерковского отдела полиции. Разыскать беглеца помог случайный свидетель, который сообщил марку авто и госномер. В течение часа водителязадержали по месту жительства. Им оказался 33-летний местный житель. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

По данному факту следственными Белоцерковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинили тяжкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.