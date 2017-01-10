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Под Киевом военного разорвала стая злых овчарок: все подробности трагедии http://www.segodnya.ua/img/article/7867/30_main.1484036262.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/30_tn.1484036262.jpg Происшествия 40-летний Владимир Томилин приехал в село проведать свою старенькую мать

Под Киевом военного разорвала стая злых овчарок: все подробности трагедии

Сегодня, 10:15

40-летний Владимир Томилин приехал в село проведать свою старенькую мать

Мужчина погиб, защищая знакомую
Мужчина погиб, защищая знакомую

В Киевской области рождественские праздники были омрачены чудовищной трагедией, произошедшей в селе Кучаков Бориспольского района. Четыре немецкие овчарки загрызли насмерть киевлянина — демобилизованного бойца, 40-летнего Владимира Томилина, который приехал в село проведать свою старенькую мать. У мужчины остались двое маленьких детей и жена инвалид второй группы.

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Жертва. Владимир умер от ран. Фото: ru.tsn.ua

СТРАШНАЯ СМЕРТЬ. Как рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области, трагедия произошла в субботу в шесть часов утра, когда Владимир вместе со своей знакомой шел на электричку. Они проходили по территории садового кооператива ул. Привокзальная, 54, и на них вдруг набросились четыре разъяренные овчарки.

Владимиру удалось закрыть свою спутницу, дав женщине возможность убежать, но самому военному спастись не удалось. Животные набросились на Владимира и стали рвать его на части. По словам Оксаны Медин, родственницы погибшего бойца, о случившемся ей по телефону сообщила спутница Владимира Ольга, она же и вызвала на место полицию.

"Мы с мужем приехали туда нам машине, пытались выйти, но из-за собак это было невозможно, овчарки догрызали Владимира. Они выгрызли ему даже ладони..." — рассказывает Оксана.

В полиции говорят, что на крики выбежал один из жителей соседнего дома. "Мужчина охотник, и при себе у него было охотничье оружие. Ему удалось ранить одну из собак — суку, которая вела себя наиболее агрессивно. Раненое животное забежало во двор. За ней последовали остальные псы. К моменту прибытия на место кинологов животное уже скончалось, и собак осталось трое, но их пришлось застрелить", — рассказали в полиции области. Спасти же Владимира не удалось. От полученных ран он скончался еще до приезда медиков.

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Животные-убийцы. Всех агрессивных овчарок застрелили. Фото: kv.npu.gov.ua

НАПАДАЛИ И РАНЬШЕ. По словам местных жителей, владелицы овчарок в селе постоянно не проживали, но в трагическое утро были дома. Ворота, ведущие на частную территорию, были открыты всю ночь, и животные преспокойно выбегали на улицу. "Владельцы животных действительно были дома, но ничего не слышали. Сейчас мы выясняем, по какой причине овчарки выбрались из вольера и оказались на улице, почему не сработали электроошейники. Возможно, они перестали работать из-за сильных морозов. Хозяев животных не задерживали. Открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "несчастный случай", после экспертизы будет ясно, был ли это несчастный случай, или халатность хозяев. В таком случае уголовное производство будет переквалифицированно", — пояснили нам в полиции. Им грозит от 3 до 5 лет тюрьмы если их вина будет доказана.

Как заверяют односельчане, это не первый случай, когда овчарки нападают на людей. Весной прошлого года эти собаки якобы покусали местного жителя. Мужчине удалось спастись, спрятавшись от овчарок на дереве. "Заявлений относительно того, что эти животные нападали ранее на людей, у нас нет", — сообщили в полиции.

Собаки могли атаковать из-за голода

По словам кинолога Дмитрия Козориза, причиной трагедии могло стать неправильное содержание животных. "Их поведение — это следствие, а причина произошедшего кроется в самих хозяевах. Собаки могли голодать, частично одичали, у них возник стайный инстинкт. Одно из животных могло проявить агрессию, а остальные начали совместно атаковать. Мужчина начал отбиваться, чем еще больше спровоцировал на атаку собак. Этих овчарок стоило застрелить еще раньше, когда произошли первые нападения. Ответственность за произошедшее должен нести владелец", — говорит Козориз.

Как утверждает кинолог, подобные случаи в последние время далеко не редкость. "Когда человек держит три-четыре немецкие овчарки, он должен всегда находиться рядом с животными, много их дрессировать и быть для них безапелляционным авторитетом, чтобы в случай чего хозяин мог командой остановить животных", — говорит специалист.
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Автор:

Ирина Гинжул

Источник:

"Сегодня"

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