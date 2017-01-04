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Под Киевом врача отдали под суд за смерть 40-летнего пациента http://www.segodnya.ua/img/article/7855/34_main.1483534232.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7855/34_tn.1483534232.jpg Происшествия Хирург поставил диагноз, но не назначил правильное лечение, что и привело к трагедии

Под Киевом врача отдали под суд за смерть 40-летнего пациента

Сегодня, 14:47

Хирург поставил диагноз, но не назначил правильное лечение, что и привело к трагедии

Врача отдали под суд за смерть пациента
Врача отдали под суд за смерть пациента. Автор фото: Юрий Кузнецов, "Сегодня"

Белоцерковская прокуратура завершила расследование и направила в суд дело в отношении врача-хирурга, который не выполнил свои профессиональные обязанности, что в дальнейшем стало причиной смерти больного, сообщили в прокуратуре Киевской области.

Установлено, что 40-летний больной обратился в больницу, жалуясь на опухоль во рту. В ходе обследования врач-хирург поставил диагноз пациенту, но не назначил лечение, вопреки требованиям медицинских протоколов.

Таким образом, ненадлежаще исполняя свои профессиональные обязанности, вследствие недобросовестного к ним отношения, врач не наблюдал за состоянием больного, в результате чего у пациента возникли тяжелые осложнения.

Действия врача квалифицированы по ч. 1 ст. 140 ("Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником") УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок до 5 лет или исправительными работами на срок до 2 лет, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.
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Источник:

"Сегодня"

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