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Под Киевом врачи требовали у женщины крупную взятку за инвалидность (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7891/38_main.1484669672.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/38_tn.1484669672.jpg Происшествия Члены медкомиссии хотели "награду" в 1200 долларов США за диагноз

Под Киевом врачи требовали у женщины крупную взятку за инвалидность (фото)

Сегодня, 18:12

Члены медкомиссии хотели "награду" в 1200 долларов США за диагноз

В Ирпене медики требовали у женщины, которая по состоянию здоровья должна была получить вторую группу инвалидности, взятку за предоставление соответствующего статуса.

"Члены комиссии и за назначение диагноза требовали 1200 долларов. Гражданка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Была разработана последовательность действий по задержанию подозреваемых. Деньги передавали в два этапа. Сначала 5000 гривен, потом 30 000 гривен. Именно этот факт сегодня задокументировали полицейские вместе с прокуратурой и СБУ", – сообщил в Facebook глава ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов.

Следователи открыли уголовное производство по соответствующей статье.
деньги, взятка, коррупция, сбу, медики, комиссии, полицейские, правоохранительные органы
Источник:

"Сегодня"

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