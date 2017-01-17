Под Киевом врачи требовали у женщины крупную взятку за инвалидность (фото)

В Ирпене медики требовали у женщины, которая по состоянию здоровья должна была получить вторую группу инвалидности, взятку за предоставление соответствующего статуса.

"Члены комиссии и за назначение диагноза требовали 1200 долларов. Гражданка обратилась за помощью в правоохранительные органы. Была разработана последовательность действий по задержанию подозреваемых. Деньги передавали в два этапа. Сначала 5000 гривен, потом 30 000 гривен. Именно этот факт сегодня задокументировали полицейские вместе с прокуратурой и СБУ", – сообщил в Facebook глава ГУ НП в Киевской области Дмитрий Ценов.

Следователи открыли уголовное производство по соответствующей статье.