Под Киевом задержали киевлянку на угнанном в столице "Лексусе"

Правоохранители столичного региона задержали 41-летнюю жительницу Киева, которая управляла похищенным автомобилем "Лексус RX350".

Иномарку работники полиции остановили 28 января на 27-м км автодороги Киев – Вышгород – Десна. В ходе проверки было установлено, что автомобиль угнали неизвестные лица на территории столицы на прошлой неделе, и он разыскивается Дарницким отделом полиции в Киеве.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств женщину-водителя задержали и доставили в Вышгородский отдел полиции. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Проводится проверка.