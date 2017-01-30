Под Киевом задержали киевлянку на угнанном в столице "Лексусе"

Сегодня, 15:40

Женщину доставили в Вышгородский отдел полиции

 

Женщина ехала на угнанном &quot;Лексусе&quot;. Фото: motortrend.com
Женщина ехала на угнанном "Лексусе". Фото: motortrend.com

Правоохранители столичного региона задержали 41-летнюю жительницу Киева, которая управляла похищенным автомобилем "Лексус RX350".

Иномарку работники полиции остановили 28 января на 27-м км автодороги КиевВышгородДесна. В ходе проверки было установлено, что автомобиль угнали неизвестные лица на территории столицы на прошлой неделе, и он разыскивается Дарницким отделом полиции в Киеве.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств женщину-водителя задержали и доставили в Вышгородский отдел полиции. Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета. Проводится проверка.
угон, угоны, угнали, угонщик, угонщики
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Неизвестный избил мужчину и вытянул из кофемобиля

В Киеве возле входа в парк грабитель похитил кофемобиль

24 Января, 17:46

ЧП случилось возле входа в Голосеевский парк, введен план "Перехват"  

Происшествия

В Киеве опасная банда трижды ограбила одного и того же мужчину и угнала его авто

17 Января, 14:05

Злоумышленники орудовали на территории вокзала  

Происшествия

Двое мужчин напали на таксиста

В Киеве задержали напавших на таксиста угонщиков

10 Января, 17:12

Один из мужчин утверждает, что бы пьян и ничего не помнит  

Происшествия и криминал

Фото: Pixabay

Душили и били: пассажиры угнали такси вместе с водителем

27 Января, 18:43

Воспользовавшись моментом, когда один из похитителей отвлекся, таксист бросился бежать. Он выбежал на трассу и остановил первую попавшуюся машину

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования