Под Киевом задержали россиянина с оружием и взрывчаткой

33-летний мужчина мог готовить диверсии или теракты в Украине

В Киевской области задержали россиянина с оружием и взрывчаткой . Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители подозревают, что 33-летний гражданин РФ мог готовить диверсии или теракты в Украине.

В доме, где жил задержанный, нашли российский паспорт, тротиловую шашку, начиненную металлическими винтами, отмычки и наркотики. Цель приезда в Украину, а также когда именно и каким образом он пересек границу, сейчас устанавливается.