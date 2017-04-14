Под Киевом задержали россиянина с оружием и взрывчаткой

Сегодня, 11:59

33-летний мужчина мог готовить диверсии или теракты в Украине

 

Под Киевом задержали россиянина с оружием и взрывчаткой
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

В Киевской области задержали россиянина с оружием и взрывчаткой . Об этом сообщили в Нацполиции.

Правоохранители подозревают, что 33-летний гражданин РФ мог готовить диверсии или теракты в Украине.

В доме, где жил задержанный, нашли российский паспорт, тротиловую шашку, начиненную металлическими винтами, отмычки и наркотики. Цель приезда в Украину, а также когда именно и каким образом он пересек границу, сейчас устанавливается.
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Источник:

"Сегодня"

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