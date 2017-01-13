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Под Киевом задержали женщину, которую разыскивали за кражу http://www.segodnya.ua/img/article/7879/59_main.1484307167.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/59_tn.1484307167.jpg Происшествия Нетрезвая преступница приставала на улице к прохожим

Под Киевом задержали женщину, которую разыскивали за кражу

Сегодня, 13:31

Нетрезвая преступница приставала на улице к прохожим

Жительницу Ирпеня разыскивали за кражу в Святошинском районе
Жительницу Ирпеня разыскивали за кражу в Святошинском районе. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Работники полиции охраны Киевской области задержали жительницу Ирпеня, которая находилась в розыске за кражу, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Так, полицейские заметили женщину во время патрулирования на улице Чапаева. Она была пьяна и приставала к прохожим.

Для установления личности, правоохранители доставили ее в Ирпенский отдела полиции. Вскоре выяснилось, что 33-летняя местную жительницу объявили в розыск за кражу – ее искали правоохранители Святошинского отдела полиции Киева.

По данному факту проводится проверка.
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Источник:

"Сегодня"

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