Под Киевом задержали женщину, которую разыскивали за кражу

Нетрезвая преступница приставала на улице к прохожим

Работники полиции охраны Киевской области задержали жительницу Ирпеня, которая находилась в розыске за кражу, сообщили в ГУ НП Киевской области.

Так, полицейские заметили женщину во время патрулирования на улице Чапаева. Она была пьяна и приставала к прохожим.

Для установления личности, правоохранители доставили ее в Ирпенский отдела полиции. Вскоре выяснилось, что 33-летняя местную жительницу объявили в розыск за кражу – ее искали правоохранители Святошинского отдела полиции Киева.

По данному факту проводится проверка.