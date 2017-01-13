Под Киевом задержали женщину, которую разыскивали за кражу
Нетрезвая преступница приставала на улице к прохожим
Работники полиции охраны Киевской области задержали жительницу Ирпеня, которая находилась в розыске за кражу, сообщили в ГУ НП Киевской области.
Так, полицейские заметили женщину во время патрулирования на улице Чапаева. Она была пьяна и приставала к прохожим.
Для установления личности, правоохранители доставили ее в Ирпенский отдела полиции. Вскоре выяснилось, что 33-летняя местную жительницу объявили в розыск за кражу – ее искали правоохранители Святошинского отдела полиции Киева.
По данному факту проводится проверка.
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