Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

По предварительной информации, пилот не справился с управлением

ДТП произошло под Вышгородом в воскресенье вечером, 18 июня.

Пилот мотоцикла не справился с управлением и врезался в отбойник. Пострадал сам пилот и его пассажир – девушка.Оба госпитализированы в вышгородскую больницу.

Стоит отметить, что документов на транспортное средство у молодого человека не было.