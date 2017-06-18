Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
По предварительной информации, пилот не справился с управлением
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
ДТП произошло под Вышгородом в воскресенье вечером, 18 июня.
Пилот мотоцикла не справился с управлением и врезался в отбойник. Пострадал сам пилот и его пассажир – девушка.Оба госпитализированы в вышгородскую больницу.
Стоит отметить, что документов на транспортное средство у молодого человека не было.
Комментарии