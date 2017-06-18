Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Вчера, 22:29

По предварительной информации, пилот не справился с управлением


Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник

Под Вышгородом пилот мотоцикла "улетел" в отбойник
фото: Влад Антонов

ДТП произошло под Вышгородом в воскресенье вечером, 18 июня.

Пилот мотоцикла не справился с управлением и врезался в отбойник. Пострадал сам пилот и его пассажир – девушка.Оба госпитализированы в вышгородскую больницу.

Стоит отметить, что документов на транспортное средство у молодого человека не было.
ДТП, пассажир, девушка, вышгород, врезался, пилот, отбойник, пострадал
Автор:

Влад Антонов

Источник:

"Сегодня"

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