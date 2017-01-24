Подозреваемая в убийстве двух правоохранителей в Киеве вышла на свободу (видео)

Сегодня, 18:45

За Виту Заверуху внесли залог

 


Подозреваемая в убийстве двух правоохранителей Вита Заверуха вышла на свободу. Об этом в Facebook сообщил общественный активист Евгений Карась.

По его словам, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве неизвестные в масках с оружием совершили нападение на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей – Вадим Пинус.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых – Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована 19-летняя Виктория Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.

Все задержанные были активистами Евромайдана, а затем воевали добровольцами в зоне боевых действий на Востоке.
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Источник:

"Сегодня"

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