Подозреваемая в убийстве двух правоохранителей в Киеве вышла на свободу (видео)

Подозреваемая в убийстве двух правоохранителей Вита Заверуха вышла на свободу. Об этом в Facebook сообщил общественный активист Евгений Карась.

По его словам, залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.

По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

Напомним, 4 мая 2015 года в Киеве неизвестные в масках с оружием совершили нападение на автозаправочную станцию. Преступники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два работника милиции погибли. Также в перестрелке погиб один из грабителей – Вадим Пинус.

Правоохранительные органы задержали четырех подозреваемых – Андрея Романюка, Николая Мнишенко, Евгения Кошелюка, Данилу Сытникова. Позже была арестована 19-летняя Виктория Заверуха, которая была знакома с задержанными. Она непосредственного участия в ограблении заправки не принимала, но якобы помогала перевозить оружие.

Все задержанные были активистами Евромайдана, а затем воевали добровольцами в зоне боевых действий на Востоке.