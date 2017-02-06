Подозреваемого в деле об обрушении дома в Киеве посадили под домашний арест

Прорабу запрещено покидать свое жилье в ночное время

Прораба, который дал указания строителям сносить межкомнатные перекрытия в доме-памятнике архитектуры по ул. Богдана Хмельницкого, 12-14, взяли под домашний арест.

Напомним, 25 февраля прошлого года из-за незаконных ремонтных работ в аварийном доме, произошел обвал перекрытий с четвертого по первый этажи. Под завалами погибли двое людей – строитель и заказчик, частный предприниматель, планировавший открыть в доме ресторан.

"Согласно постановлению, подозреваемому запрещено покидать свое жилье в ночное время – с 22:00 до 6:00. Кроме того, суд возложил на 50-летнего подозреваемого другие процессуальные обязанности", – рассказали в столичной прокуратуре.

Мужчине инкриминируется ч. 3 ст. 270-1 (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшее гибель людей) и ч. 2 ст. 298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК Украины.