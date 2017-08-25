Подозреваемого в убийстве иностранца в Киеве арестовали

Суд не предоставил ему права на залог

В Киеве арестован подозреваемый в убийстве иностранца, которое произошло 23 августа на ул. Шота Руставели в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ г. Киева.

Ходатайство Киевской местной прокуратуры об аресте на два месяца удовлетворил Печерский райсуд столицы.

Учитывая тяжесть преступления, в котором подозревается 36-летний мужчина, суд не предоставил ему права на залог.

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Согласно постановлению суда, злоумышленник будет находиться под стражей до 22.10.2017. Его действия квалифицированы по ч. п. 12 ч. 2 ст. 115 КК Украины ("Умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц").

Напомним, в Печерском районе Киева убили мужчину. Полицейские получили сообщение о стрельбе на улице Шота Руставели. Когда на место прибыли патрули и следственно-оперативная группа, обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Личность погибшего установлена: это – гражданин другого государства, 1988 г. р.

Уже через несколько часов был найден автомобиль, в котором задержали подозреваемого. При осмотре автомобиля обнаружили пятна крови, гильзы и повреждения от пуль.