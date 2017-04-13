Подробности аварии с сестрами Савченко: машина на небольшой скорости выезжала задом с парковки

Вчера, 23:23

 Потерпевшую забрали в больницу скорой помощи, предварительно, у нее ушиб колена


Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Фото: vk.com/troyeshchyna_array

Утром на ул. Драйзера, 4, на Троещине произошло громкое ДТП. Автомобиль "Шкода", в котором находились народный депутат Надежда Савченко и ее сестра Вера, сбил пожилую женщину. Как рассказали очевидцы, авария была не слишком серьезной: Вера была за рулем, машина на небольшой скорости выезжала задом с парковки и задела идущего пешехода.

Стоит отметить, что сестры через секунду после случившегося выскочили из машины и подбежали к упавшей женщине, чтобы оказать помощь. Вскоре на место прибыли медики, патрульные и следственно-оперативная група. Правоохранители установят все обстоятельства происшествия (скорее всего, за ДТП будет предусмотрена лишь админответсвенность).

"Мы можем сказать, что признаков алкогольного опьянения у водителя не было. Потерпевшую забрали в больницу скорой помощи, предварительно, у нее ушиб колена", — сказали в патрульной полиции.

Напомним, это не первая авария, в которую попадает Надежда. 11 сентября 2016 года в авто, где она также была пассижиром, врезался пьяный водитель на "Фольксвагене". Тогда никто не пострадал.
ДТП, водитель, троещина, шкода, савченко, ушиб, патрульные
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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