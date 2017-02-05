Подробности ЧП с детьми в Киеве: отравились 42 человека

В Госпродпотребслужбе рассказали подробности отравления детей в столичных учебных заведениях. Выяснилось, что вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована сразу в трех учебных заведениях – средней специализированной музыкальной школе-интернате им. Лысенко, Киевском государственном хореографическом училище и Государственной художественной средней школе им. Шевченко.

"По результатам эпидемиологического расследования временно приостановлена работа предприятия, которое обеспечивало питанием учеников указанных заведений. Кроме того, направлено письмо в ГУ НП в Киеве об открытии уголовного производства по фактам обнаруженных нарушений санитарного законодательства. При проведении проверки предприятия нашли ряд нарушений. Среди них – отсутствие маркировки на мясе свинины, которое хранится в низкотемпературном холодильнике, не предоставлены документы на куриные яйца, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений пищеблока, нарушение правил мытья посуды", – сообщают в Госпродпотребслужбе.

Здесь также добавляют, что на сегодняшний день количество пострадавших не изменилось и составляет 42 человека. В инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы №1 по состоянию на утро 5 февраля на стационарном лечении остается 8 пострадавших.