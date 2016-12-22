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Подробности ЧП с падением крана в Киеве: мужчина погиб, сорвавшись вниз с огромной высоты http://www.segodnya.ua/img/article/7820/33_main.1482408565.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/33_tn.1482408565.jpg Происшествия Трагедия произошла во время работ по демонтажу

Подробности ЧП с падением крана в Киеве: мужчина погиб, сорвавшись вниз с огромной высоты

Сегодня, 14:06

Трагедия произошла во время работ по демонтажу

Рабочий погиб, сорвавшись с большой высоты. Фото: foto.basov.com.ua
Рабочий погиб, сорвавшись с большой высоты. Фото: foto.basov.com.ua

В управлении по вопросам ЧС КГГА рассказали подробности трагического случая, который произошел сегодня на ул. Лобачевского. Напомним, как сообщала "Сегодня", здесь рухнула площадка крана, в результате чего один человек погиб и еще двое получили травмы.

"Это произошло на территории стройки, где стоит четыре башенных крана. Бригада проводила демонтаж одного из них. В какой-то момент произошло падение монтажной площадки. Один мужчина 1966 года рождения погиб, упав вниз", – рассказал "Сегодня" начальник управления по вопросам ЧС КГГА Роман Ткачук.

По его словам, еще двое рабочих застряли на 60-метровой высоте на площадке. "Туда поднялись наши спасатели. Оказали пострадавшим доврачебную медпомощь (они получили очень тяжелые травмы, связанные с переломами рук и ног). Мужчины были погружены в специальную спасательную бадью, спущены вниз и переданы медикам скорой помощи. Оба доставлены в больницу", – говорит Ткачук. Известно, что пострадавшим 36 и 30 лет.

Спасатели говорят, что материалы о событии переданы в полицию Киева, которая должна провести расследование. На месте сегодня работала следственно-оперативная группа.

"Дело в том, что подобные работы – очень специфические. Во-первых, бригада должна иметь разрешения, допуски, пройти специальное обучение. Второе, должен быть паспорт проведения демонтажа большого башенного крана. Также необходимо придерживаться определенных мер безопасности при проведении работ. Все это должна проверить следственная группа", – говорят в управлении по вопросам ЧС КГГА.
кгга, ЧП, трагедия, спасатели, погиб, подробности, стройки
Автор:

Наталья Мамчур

Источник:

"Сегодня"

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