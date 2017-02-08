Подробности ЧП с троллейбусом в Киеве: водитель попросил пассажиров оттолкнуть "рогатого" в сторону

Сегодня утром на бульваре Леси Украинки в Киеве произошло необычное ЧП. Возле военного лицея им. Богуна поломался троллейбус, и в сторону Печерска образовалась пробка из нескольких "рогатых".

По бульвару проходят три маршрута: №№15,14 и 38. Пассажиры не стали дожидаться помощи и восемь человек начали дружно толкать троллейбус, чтобы дать проехать другим.

Киевляне по-разному отреагировали на фото с толкачами. "Бурлаки на Лесе", – написал киевлянин Роман. "С таким народом не пропадем никогда! Спасибо всем толкающим", – написала Ольга Гордиенко.

В КП "Киевпастранс" "Сегодня" сообщили, что троллейбус на бульваре Леси Украинки поломался, и задержка в движении составила чуть больше пяти минут. "Чтобы проехали другие, понадобилось протолкать троллейбус пару метров в сторону. Водитель обратился за помощью к пассажирам, и они помогли оттолкать машину, которую потом отбуксировали в парк", – сообщили нам в КП. В 10.20 движение уже было восстановлено.

Напомним, город закупил пять новых троллейбусов, которые могут один километр ехать на автономном ходу, без использования штанг для электропитания. Такие троллейбусы смогут объезжать аварийные участки и не останавливаться в заторах. Но пока эти машины находятся в автопарке и на маршруты не выезжали. Их будут использовать на новых маршрутах, которые откроют в этом году.