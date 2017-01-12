Подробности ЧП в Лукьяновском СИЗО: часть заключенных отказалась подниматься в камеры (фото)

В Лукьяновском СИЗО в Киеве произошло ЧП: между работниками учреждения и заключенными возник конфликт.

Как только правоохранители получили сообщение о происшествии, на место немедленно выехали экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

Выяснилось, что один из заключенных получил телесные повреждения. В результате его под конвоем доставили в больницу, а после оказания медицинской помощи – в следственный изолятор. При этом часть заключенных отказалась подниматься в камеры.

На помощь правоохранителям прибыли дополнительные силы, которые окружили здание СИЗО для предупреждения любых провокаций или конфликтов. Впоследствии работники изолятора урегулировали ситуацию.

Из-за инцидента в Лукьяновском СИЗО полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.