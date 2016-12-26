Подробности ДТП на проспекте Победы: перед смертью студент веселился в ночном клубе (фото)

Три дня назад парень получил права

Погибший в жутком смертельном ДТП в Киеве на Победы оказался студентом КПИ.

Напомним, автомобиль "Дэу" насмерть сбил 24-летнего студента КПИ, который перебегал проспект.

Смерть наступила мгновенно. Изуродованное тело зацепилось за заднее стекло и полчаса висело на авто.

Известно, что погибший перед смертью был в ночном клубе, от тела исходил запах алкоголя. Три дня назад парень получил права.

На месте работает оперативно-следственная группа и патруль полиции.