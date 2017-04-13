Подробности ДТП в Киеве с участием Надежды Савченко: за рулем была сестра нардепа Вера

Появились подробности аварии с участием народного депутата Надежды Савченко в Киеве. Как пишет 112.ua со ссылкой на сестру нардепа Веру Савченко, на Троещине автомобиль, в котором находилась нардеп Надежда Савченко, легко травмировал пожилую женщину.

Информация о ДТП с участием автомобиля Надежды Савченко сегодня утром появилась в социальных сетях.

В патрульной полиции Киева подтвердили, что данный факт зарегистрирован. Пожилая женщина госпитализирована, предварительный диагноз – ушиб колена.

Вера Савченко сообщила, что за рулем автомобиля находилась она, а не Надежда. Инцидент произошел возле их дома на ул. Драйзера, на парковке. Сдавая назад, Вера Савченко слегка толкнула прохожую, которая, будучи пожилой, не устояла на ногах и упала. После этого Надежда Савченко оказала ей первую помощь. Вера Савченко сообщила, что собирается навестить пострадавшую в больнице, когда закончит давать пояснения.