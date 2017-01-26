Подробности гибели парня, пострадавшего в Лукьяновском СИЗО: в камере содержались психбольные

Допросить сокамерников погибшего и узнать хоть какую-то информацию у них практически невозможно

Стали известны подробности гибели парня, пострадавшего в Лукьяновском СИЗО.

Как узнала "Сегодня" из собственных источников, в камере Лукьяновского СИЗО, где находился погибший парень, содержатся психически больные люди.

Что именно произошло в камере, достоверно выяснить невозможно. Когда охранники зашли в помещение, то увидели травмированного парня (у него была сильнейшая травма черепа), а несколько перепуганных сокамерников сидели в стороне. Допросить их и узнать хоть какую-то информацию у психически больных людей практически невозможно.

Напомним, в больнице Киева скончался задержанный за кражу житель Прилуцкого Волынской области, 1996 года рождения. 20 января в Шевченковском районе Киева в камере следственного изолятора управления Государственной пенитенциарной службы города Киева и Киевской области был найден в бессознательном состоянии с телесными повреждениями арестованный за кражу житель Прилуцкого 1996 года рождения, без постоянного места работы.